الصحة السعودية تعلن انتحار طالب بعد احتجازه للاشتباه بإصابته بكورونا

أعلنت مديرية الصحة في مدينة جدة غرب السعودية مساء اليوم السبت انتحار طالب مقيم في المملكة بعد احتجازه في أحد المستشفيات للاشتباه بإصابته بفيروس "كورونا".

وقالت مديرية الصحة في مدينة جدة في بيان لها إن "أحد الطلاب المقيمین في المملكة، لم تكشف عن جنسيته، وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بوساطة الهلال الأحمر فجر أمس الجمعة، وتم الاشتباه بوجود فيروس تنفسي حسب الأعراض الظاهرة علیه وقت دخوله المستشفى، وتم التعامل معه حسب الأعراف الطبیة".

وأكدت المديرية في بيانها "اتخاذ جمیع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، وجرى وضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحین ظهور النتائج المخبرية، التي ظهرت صباح اليوم السبت وبينت عدم وجود أي إصابة بالفيروس".

وأشارت المديرية إلى" أنه تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، إلا أنه قام بإلقاء نفسه من نافذة الغرفة بعد أن فك زر الأمان الخاص بالنافذة، عند الساعة 12:24 صباحا، وباشرت الجهات الرسمیة والأمنیة التحقيقات في الواقعة".

وكانت صحيفة سعودية ذكرت في وقت سابق اليوم أن مقيماً صينياً في العقد الثالث من عمره ،قد ألقى بنفسه اليوم من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، ولقي مصرعه.

ونقلت صحيفة"سبق" السعودية الإلكترونية عن مصادر لم تسمها – قولها "إن مقيماً صينياً في العقد الثالث من عمره، قد ألقى بنفسه اليوم السبت من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، ولقي مصرعه".

وأشارت المصادر إلى" أن الصيني- لم تكشف عن هويته- تم عزله بالمستشفى بعد الاشتباه بأن يكون مصاباً بفيروس "كورونا"، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث" دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عدم ظهور أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين مؤخرا وأدى إلى وفاة المئات وإصابة الآلاف.