ثنائي المصري يغيب عن مباراة المقاولون بسبب الايقاف

تأكد غياب الثنائي أحمد ياسر وإسلام عطية عن قائمة الفريق الأول بالنادي المصري لمباراته المقبله بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بفريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء الأربعاء 19 فبراير الجاري على ستاد السويس الجديد.

ويأتي غياب الثنائي عن المباراة بسبب الحصول على الإنذار الثالث لهما خلال مباراة الأهلى التي أقيمت أمس الجمعة على ستاد المكس في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس من الدوري الممتاز والتي انتهت بخسارة الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد.

وفي حال فوز المصري على المقاولون العرب في دور الـ16، سيواجه الاتحاد السكندري الذي تغلب في الدور ذاته على أسوان بدور ربع النهائي من الكأس.