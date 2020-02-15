أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا، بعدم قبول الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المؤيد لقرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف بث برنامج الزمالك اليوم ، الذي كان يذاع على قناة المحور.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قضت بجلستها المنعقدة في 7 أبريل 2019 بتأييد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف برنامج «الزمالك اليوم» المذاع على قناة المحور الفضائية،

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن البرنامج تضمن أقولاً انطوت على اعتداء على السمعة والشرف وإثارة الجماهير، وتمثل في مجملها مخالفة قوامها الخروج على القيم المجتمعية وميثاق الشرف المهني ومعايير الأداء الإعلامي.