وزير الخارجية الروسي يبحث مع أمين عام الناتو العلاقات الثنائية وقضايا الأمن في أوروبا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم السبت، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، العلاقات الثنائية وقضايا الأمن في أوروبا إلى جانب الوضع الراهن في أفغانستان، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) - أن الجانبين ناقشا وضع الأمن العسكري في أوروبا، كما تطرقا إلى العلاقات الثنائية التي تجمع روسيا بالحلف، بالإضافة إلى الأزمات المطروحة على الساحة الأوروبية والدولية والتي تشمل الوضع في أفغانستان.

يُشار إلى أن صناع القرار الدوليين يجتمعون في شهر فبراير من كل عام في مدينة ميونيخ الألمانية لعقد نقاشات ومحادثات حول الأزمات الدولية الراهنة وتحديات السياسة الأمنية في المستقبل.