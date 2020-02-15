معرض «إيديوجيت 2020» ينطلق الثلاثاء ويستضيف «دبي إكسبو» لأول مرة

يستضيف معرض التعليم الدولي (إيديوجيت 2020) في نسخته السادسة بالقاهرة، والذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر 3 أيام، لأول مرة "دبي إكسبو" والذي يضم شركات ومؤسسات تعليمية إلى جانب 192 دولة لعرض الإنجازات والإبداعات والابتكارات في جميع مناحي الحياة.

وقال الدكتور علي شمس الدين رئيس "إيديوجيت" - في بيان اليوم الأحد - إن ملتقى ومعرض إيديوجيت بالقاهرة يعقد بعنوان "القيادة الذكية للجامعات الذكية"، مضيفا أن الدورة السادسة للمعرض سوف تشهد مشاركة 80 عارضا من الجامعات لعرض برامجها الدراسية، بالإضافة إلى شركات تكنولوجيا لعرض برامجها في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا، كما يشارك فيه عدد من الجامعات الإقليمية ومنها "بنها والسادات وبني سويف"، بالإضافة إلى جامعات القاهرة وعين شمس للتنافس على جذب الطلاب الدراسين للبرامج الدولية والمتميزة الجديدة.

وأكد أن وزارة التعليم العالي سوف تشارك بنجاح كبير في المعرض للترويج للجامعات الجديدة "جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية وجامعة المنصورة الجديدة" والتي تقام وفقا لمنظومة التعليم المستقبلي في مصر وتتسم بالتميز والابتكار في التعليم والبحث العلمي وخدمة الإنسانية.

وأشار شمس الدين إلى أن المعرض تشارك فيه أيضا وزارة التعليم الإماراتية وجامعات من دول الأردن والسعودية وإنجلترا وماليزيا وبلغاريا وروسيا وغيرها.

يذكر أن إكسبو 2020 دبي يعد الحدث الأروع في العالم والذي تنطلق فعالياته في أكتوبر القادم تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" ومن المتوقع أن يكون (إكسبو 2020 دبي) أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين.