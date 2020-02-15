وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم يفتتحان عددا من المنشآت بنادي قارون الرياضي

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، عددًا من المنشآت الرياضية بنادي قارون بمدينة الفيوم، شملت ملعبًا خماسيًا بتكلفة 600 ألف جنيه، وتطوير قاعة المؤتمرات والحفلات بطاقة 500 فرد بتكلفة 1,5 مليون جنيه.

كما عقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم، لقاءً شبابيًا من خلال ملتقى شباب الفيوم، والذي شمل حوارًا بناءً بين الشباب والمسئولين، وتم عرض العديد من المطالب التي تتصل بمراكز الشباب والمنشآت الرياضية، والتدريب، واستثمار طاقات الشباب، وتمكين المرأة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والأستاذ محمود حلمي الجاحد رئيس مجلس إدارة نادى قارون وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلس النواب.

وأكد «صبحي» اهتمام القيادة السياسية بالشباب، والعمل على تلقى مقترحاتهم ومناقشة أرائهم، فضلًا عن الاهتمام بالمرأة وقضاياها الحياتية.

وأشار إلى أنه يوجد 4333 مركزًا شبابيًا على مستوى الجمهورية، و3900 ملعب منهم 109 ملاعب بالفيوم، لافتاً إلى أنه تم تطوير 3200 مركز شبابي، مع إضافة العديد من الأنشطة داخل تلك المراكز المطورة، ضمت خدمات مجتمعية وقاعات للمرأة والفتيات، وأندية للعلوم، والعمل على طرح الأساليب والأفكار التربوية من خلال الدورات التدريبية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص وشباب المستثمرين، من خلال الأفكار الاقتصادية لتطوير مراكز الشباب.

ولفت إلى أن الاستثمارات الخاصة وصلت إلى مليار و50 ألف جنيه بمراكز الشباب، من قبل القطاع الخاص بفضل الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، بما يعود بالنفع على الشباب وتوفير فرص العمل.

وأكد أنه استفاد 11 مليون شاب ببرامج الوزارة بمجالات الاستثمار، والتدريب، والتوظيف، وريادة الأعمال، لافتاً إلى تدريب 300 شاب وفتاة على الحرف اليدوية تزامنًا مع مبادرة مراكب النجاة.

ومن جهته، أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بالمشاركة بملتقى الشباب، للاستماع إليهم ومناقشة أفكارهم وطرح الرؤى المتعددة.

وأشار إلى أن الدولة تنتهج نهجاً جديداً خلال السنوات الخمس الأخيرة، في تأهيل وتدريب الشباب لتولي المسئولية بالمناصب القيادية.

ولفت إلى وجود طفرة كبيرة في الارتقاء بكافة القطاعات وخاصة الشباب والرياضة، والتعليم، والصحة، والمرأة، مؤكدًا أنه لابد على الشباب والفتيات الاهتمام بالتعليم والتدريب، ومواكبة التطور التكنولوجي، ومراعاة مطالب سوق العمل، واكتساب المهارات الحياتية.

وأوضح نائب محافظ الفيوم، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب وتضعهم محل المسئولية، من خلال برامج التمكين والتدريب اللازم بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

ولفت إلى اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب، فضلًا عن ضرورة الاهتمام بالمنشآت الشبابية وتنظيم المعسكرات والبطولات.

وأشار رئيس جامعة الفيوم، إلى أهمية التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة، وكذا بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة، مضيفًا أن الجامعة أبرمت بروتوكولًا للتعاون مع بنك مصر لتجهيز غرفة عمليات متكاملة بمستشفى مصطفى حسن للأطفال.

وتخللت الفعاليات عرضًا لبراعم السباحة بنادي قارون، وعرضًا آخر لحملة الإعلام وطابور عرض الفرق الرياضية، وعدد من عروض الجمباز والكاراتيه والتايكوندو والدراجات.

كما تم تكريم عدد من المتميزين رياضيًا من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة محليًا وعربيًا وأفريقيًا.