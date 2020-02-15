ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، استمرار الحملات التموينية ورفع الإشغالات بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، حيث تم ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، و700 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ورفع الإشغالات وضبط 7 مركبات توكتوك غير مرخصة، وذلك خلال حملات تموينية وإشغالات مكبرة شنتها مراكز "طما، وحي شرق، والبلينا، وأخميم" الأسبوع الماضي.

وقال عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما، إنه ضبط 147 شيكارة دقيق مدعم مجهزة للبيع بالسوق السوداء، خلال تنفيذ حملة تموينية مكبرة بنطاق المركز، و7 كراتين حلوى أطفال بها ألوان صناعية غير صالحة، و7 صفائح عسل منتهي الصلاحية بوزن 150 كليو جرام، و3 شكارة مكرونة غير صالحة، ومواد غذائية وبقايا جاتوهات غير صالحة، بالإضافة إلى 5.5 كيلوجرام بكنج بودر فاسدة، كما تم تحرير 16 محضرا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج إلى تحرير 10 محاضر تموينية متنوعة منها "5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر عدم وجود ترخيص، ومحضرين عدم نظافة"، لافتا إلى إعدام 20 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق بالحي.

وقال أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا، إنه نفذت حملة تموينية مكبرة للمرور على الأسواق والمحال التجارية بقرية بني حميل، أسفرت عن تحرير محضر ضبط أغذية فاسدة، عبارة عن أسماك وكبدة مجمدة، ومواد غذائية جميعها منتهية الصلاحية تقدر بـ700 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع المدينة، ورفع جميع الإشغالات بشارع خور الساحل، وتحرير 7 محاضر بيئة للمخالفين في حملة للمرور على المنشآت الصناعية والغذائية بالمدينة.

وفي مركز ومدينة أخميم، قال حسين حبارير رئيس المركز، إنه تم رفع الإشغالات خلف مستشفى سوهاج الجامعي بشارع الترعة المردومة التابع لقرية نيدة، تلبية لشكوى الأهالي وتضررهم من افتراش مقهى بلدي للطريق وإعاقة الحركة المرورية، حيث تم مصادرة جميع المضبوطات وتحذير صاحب المقهى من غلقه حال تكرار المخالفات.

وأضاف أنه تم مصادرة 7 مركبات توكتوك غير مرخصة بشوارع متفرقة بأخميم، وتم تسليمها لأصحابها بعد استيفائهم إجراءات الترخيص، وتركيب لوحات موضح عليها رقم كل توكتوك، كما تم مصادرة 89 من المضبوطات في حملة إشغالات مكبرة شملت المنطقة الأثرية بأخميم، وميدان مركز الشرطة، وشارع امتداد أبو القاسم، ومكتب بريد أخميم، ومنطقة نادي أخميم الرياضي، ومنطقة مصانع أخميم الإنتاجية، والشوارع الفرعية.