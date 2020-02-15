وزير التعليم العالي يناقش جهود الجامعات للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، مع الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام لمجلس المستشفيات الجامعية، جهود الجامعات للتوعية بمخاطر فيروس كورونا وشرح أعراضه وطرق الوقاية منه.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال بجامعة سوهاج، بالتعاون مع كلية الطب البشري، نظمت ندوة متخصصة بعنوان "فيروس كورونا أعراضه وطرق الوقاية منه"، وذلك بمقر قاعة السيمنار في كلية العلوم، بحضور عدد من العمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأضاف أن كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، نظمت ندوة حول فيروس كورونا تحت عنوان "فيروس كورونا المستجد.. التحديات والحلول" بقاعة السيمنار في الكلية، بالإضافة إلى تنظيم كلية الطب جامعة الفيوم ندوة تحت بعنوان "الوقاية من فيروس كورونا المستجد"، والتي طالبت ضرورة الاهتمام بدراسة فيروس كورونا المنتشر في الصين، فضلًا عن تنظيم لجنة إدارة الأزمات بجامعة الزقازيق، ندوة في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، للتوعية بطرق الوقاية والعلاج من فيروس كورونا.

وذكر تنظيم كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، ندوة توعوية بعنوان "وباء فيروس الكورونا بين الحقيقة والمبالغة"، بمدرج رجب فهمي في الكلية، حيث أطلقت الجامعة حملة للتوعية بأعراض الفيروس الجديد وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى تنظيم الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان محاضرة لطلبة وطالبات المدن الجامعية للتوعية للوقاية من مرض الكورونا وعمل الاحتياطات اللازمة.

ونوه بأن كلية البنات بجامعة عين شمس نظمت ندوة توعية عن فيروس كورونا، بهدف التثقيف وتوعية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والتوعية بكيفية تجنب الإصابة وطرق التعامل في حالة حدوث إصابة وطرق رفع المناعة للحد من الإصابة، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي لجامعة قناة السويس نظمت ندوة تثقيفية حول فيروس الكورونا، بقاعة المؤتمرات الكبرى في المستشفى الجامعي.

وأضاف أن كلية الطب البيطري جامعة المنوفية نظمت ندوة تثقيفية وتوعوية بعنوان "فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه" بحضور الدكتور عبدالرحمن الباجوري عميد الكلية، بالإضافة إلى تنظيم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب، حيث تطرقت الندوة إلى عرض أهم الإجراءات الوقائية والعلاجية للأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد.