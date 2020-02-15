 أبوتريكة: هدف ماني في نورويتش غير صحيح.. وليفربول قدم مباراة سيئة - بوابة الشروق
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أبوتريكة: هدف ماني في نورويتش غير صحيح.. وليفربول قدم مباراة سيئة

شريف أبوحمد
نشر فى : السبت 15 فبراير 2020 - 10:07 م | آخر تحديث : السبت 15 فبراير 2020 - 10:07 م

 

يرى محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن هدف السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، في مرمى نوريتش سيتي في المباراة التي انتهت بفوز الريدز (1 – 0)، وأقيمت على ملعب الأخير ضمن الجولة 26 في الدوري الإنجليزي.

وقال أبوتريكة في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" هدف ماني في مرمى نوريتش  «فاول»".

وفي سياق آخر أشاد تريكة بتحرك ماني في لقطة تسجيل الهدف وقال:" ماني لديه إمكانيات مميزة، وجسده كان متوازنا ولو لاعب غيره كان سقط على أرض الملعب، وليفربول لعب مباراة سيئة أمام نوريتش".

وأضاف خلال تحليله للهدف:" لقطة إبداعية من ماني آتت بالنقاط الثلاث في مباراة سيئة لليفربول".

وبات ليفربول على بعد 15 نقطة من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

 


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