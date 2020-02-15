يرى محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن هدف السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، في مرمى نوريتش سيتي في المباراة التي انتهت بفوز الريدز (1 – 0)، وأقيمت على ملعب الأخير ضمن الجولة 26 في الدوري الإنجليزي.

وقال أبوتريكة في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" هدف ماني في مرمى نوريتش «فاول»".

وفي سياق آخر أشاد تريكة بتحرك ماني في لقطة تسجيل الهدف وقال:" ماني لديه إمكانيات مميزة، وجسده كان متوازنا ولو لاعب غيره كان سقط على أرض الملعب، وليفربول لعب مباراة سيئة أمام نوريتش".

وأضاف خلال تحليله للهدف:" لقطة إبداعية من ماني آتت بالنقاط الثلاث في مباراة سيئة لليفربول".

وبات ليفربول على بعد 15 نقطة من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.