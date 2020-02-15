 علاوي يدعو الجيش العراقي إلى حماية المتظاهرين من هجمات المليشيات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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علاوي يدعو الجيش العراقي إلى حماية المتظاهرين من هجمات المليشيات

أ ش أ
نشر فى : السبت 15 فبراير 2020 - 12:54 م | آخر تحديث : السبت 15 فبراير 2020 - 12:54 م

دعا رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي جيش بلاده إلى تحمل مسئولية حماية المتظاهرين من هجمات المليشيات، مطالبا المتظاهرين في الوقت نفسه بالصمود.

وقال علاوي ـ في تغريدة له على موقع "تويتر"، حسبما أفادت قناة ( السومرية نيوز) الإخبارية اليوم السبت ـ إن "استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين يؤكد أن القوة المكلفة بحمايتهم عاجزة أو متواطئة، ومن الواضح أن الهدف هو محاولة تفريق التظاهرات، وأدعو قوات الجيش لتحمل مسئولية حماية المتظاهرين من هجمات المليشيات، وأطالب المتظاهرين بالصمود، لأنهم يصنعون التاريخ والنصر الآن".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد.

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