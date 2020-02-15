مدرب الاتحاد: توقعنا صعوبة مباراة أسوان

أكد منير عقيلة، المدرب العام للاتحاد السكندري، أن فريقه تأهل بصعوبة لدور الثمانية من كأس مصر بعد الفوز على فريق أسوان، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، السبت، وانتهى بنتيجة 2-1، ضمن مباريات دور الـ16 لكاس مصر.

وأضاف منير عقيلة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "واجهنا أسوان في الدوري قبل نهاية الدور الأول، وكنا نتوقع صعوبة المباراة اليوم، في الكأس".

وشدد منير عقيلة: "لم أشاهد ركلة الجزاء جيدًا ولكن اعتراض نور السيد يؤكد أنها غير صحيحة، إلا أنها كانت عامل مهم في سير اللقاء، وغيرت مجرى المباراة، لأنها أعادت الأمل لأسوان من جديد".

وعن سبب غياب محمد الصباحي عن مباراة أسوان في الدوري ومشاركته اليوم .. أجاب: "الصباحي شارك في جزء من مباراة ودية قبل مواجهة أسوان الليلة، إلا أنه احتاج وقتًا للتجانس مع الفريق".

وأتم: "وعندما شعر الجهاز الفني بانسجامه بشكل تدريجي مع الفريق، أشركناه أمام أسوان اليوم".