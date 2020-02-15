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أوقف جهاز البريد البلجيكي إرسال الخطابات والطرود إلى الصين بشكل مؤقت لأن المخاوف من فيروس كورونا المعروف باسم "كوفيد 19" دفعت الجهات المعنية إلى إلغاء الطائرات التي يمكن أن تحمل البريد إلى هناك.

وأوضحت خدمة البريد "بي بوست" اليوم السبت أن قرارها يرجع إلى حقيقة أن المزيد من شركات الطيران تلغي رحلاتها إلى الصين.

وقالت "بي بوست": "نحن نطلب من العملاء ألا يحضروا إلى مكاتب البريد المزيد من الخطابات أو الطرود المتجهة إلى الصين".

وعلقت شركات البريد في ألمانيا والسويد وإسبانيا والدنمارك وصربيا واليونان وغيرها من الدول، خدمات البريد إلى الصين.