كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تجري مباحثات بشأن فيروس كورونا

أجرى وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات ثلاثية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت؛ لبحث تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وآخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن وزيرة الخارجية كانج كيونج وها التقت نظيريها الأمريكي مايك بومبيو والياباني توشيميتسو موتيجي على هامش المؤتمر السنوي المنعقد على مدار 3 أيام في مدينة ميونيخ الألمانية، والذي يستمر حتى يوم غد الأحد.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية - في بيان اليوم - "أجرى الوزراء الثلاثة مشاورات حول سبل التعاون الثلاثي بشأن كوريا الشمالية والقضية النووية والقضايا العالقة والوضع في المنطقة وخارجها".. مضيفة أن الوزراء تبادلوا وجهات النظر حول الانتشار الأخير لفيروس "كورونا" والقضايا الإقليمية والعالمية العالقة كالوضع في الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن الوزراء اتفقوا على استكشاف مجالات وأساليب التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في المنطقة وعلى الصعيد الدولي بشكل مستمر.

وفي سياق متصل، ذكرت الخارجية الكورية الجنوبية أن كانج أجرت محادثات ثنائية وجيزة مع بومبيو، اتفقا خلالها على مواصلة الجهود من أجل معالجة قضايا التحالف مثل المفاوضات الجارية بشأن تقاسم تكاليف القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية والبالغ قوامها 28 ألفا و500 جندي.

كما عقدت كانج مع موتيجي محادثات ثنائية لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا العالقة، بما في ذلك الجهود المشتركة لمعالجة الخلاف الطويل حول قيود اليابان على الصادرات إلى كوريا الجنوبية وقضية العمالة القسرية في زمن الحرب.