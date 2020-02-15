إطلاق اسم الشهيد مصطفى عبيدو على مدرسة وردان بمنشأة القناطر

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إطلاق اسم الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، على مدرسة وردان الثانوية المشتركة بمنشأة القناطر، وهي المدرسة التي درس وتخرج منها الشهيد، وذلك تقديرا وعرفانا لتضحيته فداء الوطن.

وأكد محافظ الجيزة أنه يتم إطلاق أسماء الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة على المدارس والشوارع والميادين تقديرا لهؤلاء الأبطال لما قدموه من تضحيات غاليه من أجل الدفاع عن أمن الوطن ورفعة شأنه وهو أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء.

ودعا المحافظ إلى الاقتداء بالشهداء والعمل بجد لبناء الوطن والوقوف أمام أي عدو أو مخططات هدامة.