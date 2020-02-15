أمريكا تدين احتجاز خال زعيم المعارضة الفنزويلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت في بيان إن احتجاز فنزويلا لخال زعيم المعارضة خوان جوايدو يستند إلى "تهم سخيفة" ويعد علامة أخرى على "اليأس المتزايد" لنظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وأضافت وزارة الخارجية: "تدين الولايات المتحدة بشدة اعتقال خوان خوسيه ماركيز، خال الرئيس المؤقت خوان جوايدو، وتطالب بالإفراج الفوري عنه"، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وذكرت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة ستحمل مادورو ومن حوله المسؤولية عن سلامة ورفاهية أسرة جوايدو وكل من يدافع عن الديمقراطية في فنزويلا.

وتابع البيان: "إن اختلاق الأدلة لتبرير الاعتقالات التعسفية ذات الدوافع السياسية أداة شائعة لنظام مادورو السابق غير الشرعي".

وتم توجيه تهمة تهريب مواد متفجرة على متن رحلة قادمة من البرتغال لماركيز.

وقال مادورو إن اعتقال جوايدو سيتم في نهاية المطاف.