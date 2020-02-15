رئيس جمعية المخ والأعصاب: أمل جديد لمرضى التصلب المتعدد الانتكاسي

• علاج وقائي جديد يحمي من نوبات الصداع النصفي والتدخل بالقسطرة المخية لعلاج جلطات ونزيف المخ

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الـ17 للاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب، والمؤتمر الـ21 للجمعية المصرية للأمراض العصبية برئاسة الدكتور ماجد عبدالنصير رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني ورئيس الجمعية المصرية للمخ والأعصاب، بحضور رئيس الفيدرالية العالمية لطب الأعصاب ورئيس الأكاديمية الأمريكية والأوروبية للأعصاب.

قال الدكتور ماجد عبدالنصير رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني ورئيس الجمعية المصرية للمخ والأعصاب، إن المؤتمر هذا العام يناقش كل ما هو جديد في علاج أمراض الأعصاب وعلاقة الأمراض المناعية بأمراض المخ والأعصاب وأحدث علاجات مرض الصرع وأحدث علاجات مرض الصداع النصفي.

وتابع عبدالنصير أن الصداع النصفي يعتبر مرضا شائعا على مستوى العالم يصيب 1 من كل 8 أشخاص، ويطرح المؤتمر علاجا وقائيا جديدا يحمي من نوبات الصداع النصفي، ويناقش أيضا التدخل بالقسطرة المخية لعلاج جلطات المخ ونزيف المخ. كما أعلن عن أمل جديد لمرضى التصلب المتعدد الانتكاسي وعقار جديد لهم والذي يعتبر الوحيد الذي يتم تناوله لمدة 20 يوما فقط على مدى سنتين، ولا توجد حاجة إلى أي علاج إضافي في السنتين الثالثة والرابعة، ومنح هذا العقار الموافقة في 71 دولة وتمت الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة.

وأكد الدكتور أسامة عبدالغني أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، أن التصلب المتناثر ليس شديد الانتشار ولكن خطورته تكمن في إصابته للشباب وهم فئة عمرية كبيرة وفي حالة عدم القدرة على السيطرة عليه سيؤثر على اقتصاد المجتمع بشكل كبير لأنه يؤثر على عجلة الإنتاج من قبل الشباب وهم عمود المجتمع.

وأضاف عبدالغني، أن خلال السنوات الأخيرة اهتمت الدول التي ينتشر بها المرض بتطوير علاجه، حتى حدث هذا "الإنجاز" -على حد وصفه- فهذا الدواء الجديد يتميز بعدة مميزات أهمها أن أعراضه جانبية بسيطة وآمنة ولا يحتاج المريض إلى المتابعة أو إجراء تحاليل باهظة الثمن.

وأضاف أن الدواء عبارة عن أقراص تؤخذ على عامين، كل عام يؤخذ 10 أقراص، وبعد هذه المدة قد لا يحتاج المريض لهذا الدواء مرة أخرى، ويعتبر هذا الدواء أول علاج يعيد تشكيل الجهاز المناعي طرحته شركه ميرك ووافقت عليه وزارة الصحة والسكان مؤخرا.

ومن جانبه، قال الدكتور فاروق طلعت، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة إسكندرية، إن العقدين الماضيين كان هناك اهتمام كبير بمرض التصلب المتعدد من خلال الأطباء الشباب، فضلا عن الإمكانيات التشخيصية.

وأوضح أستاذ المخ والأعصاب، أن أعراض مرض التصلب المتعدد -والتي تصيب الإناث بصورة أكبر من الذكور- تتمثل في تنميل أو ضعف في أحد الأطراف أو أكثر يحدث عادةً على جانب واحد من جسمك في المرة الواحدة، أو الساقين والجذع، أحاسيس مشابهة للصدمة الكهربائية التي تصاحبها حركات معينة في الرقبة، وخصوصًا انحناء الرقبة للأمام، والرُعاش أو انعدام التنسيق أو المشية غير المتزنة.

كما أكد توافر الأدوية الخاصة بمرض التصلب المتعدد، مشيرا إلى وجود أكثر من 15 دواء ومعظمهم متوافر في مصر من خلال التأمين الصحي وغير التأمين الصحي وعلى نفقة الدولة، مشيرا إلى أن تكلفة أدوية التصلب المتعدد باهظة الثمن فتصل إلى أكثر من 100 ألف جنيه، و"الناس بتاخد حقها.. الحاجات دي مش موجودة في العالم".