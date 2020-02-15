التضامن الاجتماعي بشمال سيناء: ندعم المبادرات التنموية بالخبرات والتدريبات

أكدت سعدية محمود، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، استعداد المديرية لتوفير برامج التدريب ونقل الخبرات لكوادر المؤسسات والجمعيات الأهلية لتمكينها من إطلاق وتنفيذ المبادرات التنموية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المتابعة للمبادرات الشبابية التي ترعاها جمعية الجورة لتنمية المجتمع.

من جانبه أكد الدكتور خالد زايد، مدير المشروعات في الجمعية، أنه تم توقيع بروتوكولات ممولة لتنفيذ 3 مبادرات مع جمعية رعاية أسر الشهداء والمصابين؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ومع جمعية كنوز البردويل؛ لرفع كفاءة الصيادين والحد من المخاطر البحرية، ومع مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية؛ للتوعية بمرض السرطان، وأنه سيتم توقيع بروتوكولات مع 3 جمعيات أخرى.

وأشار «زايد» إلى أن البرنامج التدريبي للجمعيات شمل 15 جمعية ومؤسسة شارك فيها 250 شابًا وشابة من شمال سيناء، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمالي لتأهيلهم؛ لطرح وتنفيذ المبادرات، كما تم عمل ورش عمل للتعريف بقانون ممارسة العمل الأهلى.