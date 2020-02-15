الإسكان: كافة وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر كاملة التشطيب

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن كافة الوحدات التي تطرحها الوزارة سواء بالإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو الفاخر كاملة التشطيب.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الوحدات التي طرحتها الوزارة بمدينة الرحاب كاملة التشطيب بتشطيب فاخر، لافتًا إلى بدء المواطنين الحجز لهذه الوحدات 15 مارس المقبل عبر موقع الوزارة www.hdb-reservation.com.

ولفت إلى تراوح مساحات الوحدات ما بين 92 مترًا مربعًا إلى 131 مترًا مربعًا، مناشدًا المواطنين بقراءة كراسة الشروط بشكل جيد والاطلاع على العمارات والوحدات واتجاهاتها وشكل التشطيب من الداخل عبر موقع الوزارة.

وأشار متحدث وزارة الإسكان إلى دفع الراغب في الحجز مقدم 100 ألف جنيه من ثمن الوحدة، موضحًا أن السداد سيكون عبر أقساط تسهيلات للدفع من ثلاث إلى سبع سنوات، أو الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بسداد 70% من ثمن الوحدة.

و أعلنت وزارة الإسكان، اليوم السبت، طرح 238 وحدة سكنية بمساحات من 92 حتى 131 متر مربع، بمشروع امتداد الرحاب (المرحلة التاسعة - مجموعة 125) في مدينة القاهرة الجديدة.