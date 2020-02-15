تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا، اليوم السبت، ثانى جلسات محاكمة كمساري القطار رقم 934 "الإسكندرية – الأقصر"، في قضية مقتل شخص وإصابة آخر بعد إجبارهما على القفز من القطار بمنطقة دفرة بطنطا، بسبب ثمن تذكرة الركوب، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "شهيد التذكرة".

كانت هيئة الدفاع بالحق المدني عن المجني عليهما" المتوفى والمصاب" ضحايا ثمن تذكرة قطار طنطا، طلبت خلال أولى جلسات المحاكمة بمحكمة جنايات طنطا تعديل القيد والوصف وتوجيه تهمة القتل العمد للمتهم، بدلا من التهمة الموجه له من قبل النيابة جرح أفضى إلى موت، كما طالبت هيئة الدفاع بتعويض مدني مؤقت قيمته مليون جنيه، من المتهم ووزير النقل ورئيس هيئة سكك الحديد بحكم أنهما مسؤولين مسؤولية مباشرة عن الحقوق المدنية، وتم تأجيل الجلسة الأولى للموعد سابق الذكر، وذلك لتنفيذ طلبات دفاع الضحية والمصاب.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة، المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام، كمسري القطار رقم، 934 ، الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ونسبت التحقيقات للمتهم، اتهامات جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.

تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، علي إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.

وتلقي اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارًا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من الإسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام كمسرى القطار المذكور بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهم وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد له، وصدر قرار إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.