إزالة سور خرساني أمام قسم شرطة المقطم لحل أزمة المرور

​نفذ حي المقطم جنوب القاهرة، برئاسة اللواء مدحت عبداللطيف، حملة فجر اليوم السبت، لإزالة السور الخرساني الموجود أمام قسم المقطم وتوسعة شارع 9؛ لحل أزمات التكدس المروري؛ ليصبح عرض الشارع 22 مترا، ويخلص المواطنين من معاناة المرور.

أكد الحي أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بإزالة الأسوار والحواجز الموجودة بمحيط المؤسسات الحكومية، والتي تسبب الاختناق المروري ومعاناة المواطنين.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم، حملة لاسترداد أراضي الدولة ضمن الموجة 15 التي تنفذ في جميع المحافظات، حيث أسفرت عن استرداد أراضي بمسطح 70 مترا مربعا بالقطعة رقم 6 الحي السادس، كما شملت الحملات القطعة رقم 5242 بالهضبة العليا، وإزالة كشك بشارع 9 بجوار وإزالة بناء في المساحة الحرة، وذلك بحضور وليد إبراهيم مدير إدارة الإشغالات، ورامي رجب مدير المتابعة الميدانية، بمعاونة الشرطة.

كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أكد أن قوات إنفاذ القانون بالمحافظة تمكنت حتى اليوم الـ12 من بداية الموجة الـ15 لاسترداد أراضي الدولة "حق الشعب" من تنفيذ 149 قرار إزالة، وهو ما يقارب 50% من المستهدف الوصول إليه بنهاية الموجة، وأشار المحافظ إلى أن حي المطرية تمكن أمس من تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 192 ألف متر مربع؛ ليصل إجمالي ما تم استرداده من أراضي الدولة المتعدى عليها حتى الآن 532 ألف متر مربع.

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للقضاء على ظاهرة وضع اليد بها، بالإضافة إلى الاستمرار في تقنين أوضاع الجادين لتحصيل حقوق الدولة، وشدد محافظ القاهرة على أن موجات الإزالة لن تتوقف لمن لم يتقدموا بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين، مشيرا إلى أن الأحياء مسئولة عن حماية الأراضي المستردة ضمانًا لعدم عودة التعدي عليها مرة أخرى، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي مسئول يثبت تقصيره في حماية أراضي الدولة.