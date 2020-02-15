صربيا تُقلد فائزا بـ«نوبل» وساما رغم جدل حول فوزه

قلّد الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيتش ، اليوم السبت، بيتر هاندكه ، الحائز على جائزة نوبل في الأدب، وساما "لإسهاماته الاستثنائية في تمثيل صربيا في مجال الثقافة".

وأثار منح جائزة نوبل لعام 2019 إلى هاندكه، جدلا بسبب دعمه لنظام سلوبودان ميلوسيفيتش خلال الحرب في يوغوسلافيا السابقة وفظائع مثل الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا.

وقال سيما أفراموفيتش ، رئيس لجنة الجوائز: " بالنسبة لصربيا، فهو صديق حقيقي ومؤكد وصاحب مبدأ، حتى في أصعب اللحظات".

وأضاف أفراموفيتش: "لقد دافع بكل وضوح عن الحقيقة الصربية، حتى عندما تسبب ذلك له في كثير من عدم الارتياح والانزعاج ، حتى بعدما فاز بجائزة نوبل".

وخيمت احتجاجات على منح هاندكه جائزة نوبل بسبب صلاته بميلوسيفيتش، الذي حوكم في محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة ، لكنه توفي في عام 2006 قبل صدور الحكم.