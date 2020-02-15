هشام توفيق: مناقشة قانون قطاع الأعمال بمجلس الوزراء الأربعاء المقبل

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الملفات الخاصة بقطاع الأعمال كافة، موضحًا أن الملفات تتعلق بتطوير الشركات سواء الخاسرة من أجل العمل على تحقيق الربحية، أو الشركات الرابحة من أجل الأداء بشكل أفضل.

وأضاف «توفيق» أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الوزارة تعمل بخطط على مستوى 65 من 119 شركة، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بزيادة الفعالية والكفاءة والأرباح على مستوى هذه الشركات.

وأشار إلى التطوير في نظم العمل والحوكمة وتغيير القوانين، في إطار المنافسة مع القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة التعامل بالقوانين وتعديل القانون الموجود بقطاع الأعمال العام.

وذكر وزير قطاع الأعمال أن الوزارة عدلت القانون الخاص بقطاع الأعمال العام، عبر حوار مجتمعي استمر أكثر من ثمانية أشهر، لافتًا إلى دخول القانون مجلس الوزراء الأربعاء المقبل للمناقشة الأخيرة؛ من أجل العمل به خلال العام المالي الجديد بعد الاجتياز من مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.