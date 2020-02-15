موريتانيا: اعتقالات في صفوف دعاة العلمانية

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كشفت مصادر أمنية موريتانية اليوم السبت أن الاعتقالات التي تقوم بها الشرطة وشملت أثني عشر ناشطا، استهدفت دعاة علمانية الدولة ونشطاء متهمين بـ " التبشير".

وأوضحت المصادر أن ثلاثة أشخاص يواجهون تهمة القيام بأنشطة تنصيرية تدعو إلى المسيحية بعد ضبطهم وهم بصدد توزيع نسخ من الإنجيل على موريتانيين.

وذكرت المصادر أن هناك خمسة أشخاص يواجهون تهمة "الدعوة إلى علمانية الدولة والانتماء لتنظيم غير مرخص يدعو إلى إعادة تأسيس الدولة الموريتانية على أسس مخالفة للدستور ويرفعون شعار "نريد موريتانيا علمانية".

وتتهم الشرطة رعايا غربيين غادروا موريتانيا والذين يعتقد بأنهم يقفون وراء عملية التنصير ويمولونها.