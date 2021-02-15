المؤرخ توماس جورجسيان عن مريد البرغوثي: نثر ذكرياته وأحلامه وحياته في كتاباته

نعى المصور المؤرخ توماس جورجسيان، الشاعر الفلسطيني مُريد البرغوثي، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد 14 فبراير، عن عمر ناهز الـ77 عامًا.

وكتب جورجسيان تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيها: "رحل عنا الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي، وكان من مواليد بني زيد الغربية، رام الله، 8 يوليو 1944، وهو ينثر ذكرياته وأحلامه وحياته من خلال كتابه "ولدت هناك.. ولدت هنا"، ذكر الكثير عن المكان والزمان والإنسان في حياته؛ عن الزوجة الأديبة المصرية رضوي عاشور وعن ابنهما تميم الشاعر، وكتب "أريد أن أؤرخ لما لن يؤرخه أحد نيابة عني".

وتابع المؤرخ الكبير: "عندما رحلت شريكة عمره الروائية رضوى عاشور كتب "هي التي جعلت هشاشتها اسمًا آخر للصلابة، هي التي علمت الديكتاتور كيف ترفض انتباهه المشبوه لقيمتها، وفي سلة مهملات واسعة قرب حذائها الصغير ترمي المناصب السمينة المعروضة والألقاب الرفيعة المقترحة ودعوات الحظيرة القصر التي يهرول إليها سواها، مكتفية بفرح القارئ ببرق السطور من يدها وفرح الطالب ببرق المعرفة من عينيها، هي الأستاذة صوتها ينادي أصوات طلابها لا آذانهم، لأن صوتها يُسمع ويَسمع، ولأنها لم تسع إلى أي ضوء، غدت بذاتها ضوءا في عتمة البلاد، وضوءا بين أغلفة الكتب وضوءا من أضواء اللغة العربية التي هي البطل الدائم والأول في رواياتها".

وأكمل جورجسيان: "في كتابه "ولدت هناك.. ولدت هنا"، وفي لحظة ما يتوقف شاعرنا مريد البرغوتي أمام القهوة وسرها: "يختلف الناس في سر القهوة وتختلف آراؤهم: الرائحة، اللون، المذاق، القوام، الخلطة، الهال، درجة التحميص، شكل الفنجان، وغير ذلك من الصفات.أما أنا فأرى أنه "التوقيت". أعظم ما في القهوة "التوقيت"، أن تجدها في يدك فور أن تتمناها. فمن أجمل أناقات العيش، تلك اللحظة التي يتحول فيها "ترف" صغير الى "ضرورة". والقهوة يجب أن يقدمها لك شخص ما. القهوة كالورد، فالورد يقدمه لك سواك، ولا أحد يقدم وردا لنفسه. وإن أعددتها لنفسك فأنت لحظتها في عزلة حرة بلا عاشق أو عزيز، غريب في مكانك. وإن كان هذا اختيارا فأنت تدفع ثمن حريتك، وإن كان اضطرارا فأنت في حاجة إلى جرس الباب".

واستشهد المصور والمؤرخ الكبير بأبيات من أشعار الراحل مريد البرغوثي، ومنها قصيدة "أيها الأعداء" إذ يقول فيها: أيها الأعداء، شيء ما يثير الشك فيكم، ما الذي يجعلكم، في ذروة النصر علينا خائفين؟؟

كما استشهد بأبيات من قصيدة "منطق الكائنات.. مقتطفات" وهي:

تمرد

قالت عبّادَةُ الشمس للشمس:

مُمِلٌّ اتِّباعُكِ كلَّ يوم!

عالَم ثالث

قال المغناطيس لبِرادة الحديد:

أنتِ حُرَّةٌ تماماً

في الاتجاه إلى حيث ترغبين!

عالَم ثالث.. أيضا

قال القلم للمِبراة:

أنتِ كبعض الأحزاب..

يدخلها المَرء

فَتَقْصُر قامتهُ

ويضمر رأسُه!