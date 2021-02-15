وزير التعليم يطمئن أولياء الأمور: أسئلة امتحانات سنوات النقل بسيطة ومباشرة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تساؤلات أولياء الأمور حول مدى إمكانية طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان كل المواد في امتحان موحد، مناشدًا إياهم عدم عكس خبرتهم على الأطفال.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن الطفل من عشرة سنوات وحتى 16 عامًا يستطيع تحقيق العديد من الأشياء، مؤكدًا أن الامتحان تم وضعه من أساتذة كبار.

وأكد أن الدولة على دراية بما تتخذه من قرارات، موضحًا أن الحل بنزول الطالب مرة واحدة؛ يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي وعدم تزاحم الطلاب، البالغ عددهم 12 مليون في سنوات النقل فقط.

وذكر وزير التعليم أن مدة الامتحان ثلاث ساعات، ومن المرجح أن يضم 3 أسئلة في كل مادة، لافتًا إلى أن الأسئلة بسيطة للغاية ومباشرة، ولا تستحق نهائيًا هذا القلق.