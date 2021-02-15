 محمد ثروت: الإذاعة سبب نجاحي بعالم الأطفال.. و«بسم الله» أغنية مهمة في حياتي - بوابة الشروق
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محمد ثروت: الإذاعة سبب نجاحي بعالم الأطفال.. و«بسم الله» أغنية مهمة في حياتي

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 3:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 3:07 ص

أعرب الفنان محمد ثروت، عن حبه الشديد لعالم الأطفال، قائلًا إنه كان يغني في برنامج «ماما سميحة» عندما كان في الصف الثالث الابتدائي.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن الإذاعة كانت سببًا في نجاحه بعالم الأطفال، معقبًا: «فكرت أعمل شريط بعد ما احترفت وغنيت حبيبت بابا رشا بعرض من أبلة فضيلة، وبعدها منى يا منى».

وأفاد بأنه تواصل مع الشاعر سمير الطاير بعدها فكتب له أغنية «بسم الله»، مشددًا على أهمية الأغنية في حياته بشكل كبير.

وعقب: «عبدالفتاح مصطفى قال لي لو ماغنتش في عمرك غير بسم الله كفاية»، مضيفًا أنه تواصل بعدها مع صلاح جاهين ونفذ له أغنيتي «طيور النورس» و«عيد الميلاد»، ليكتمل الشريط الذي أحدث ضجة كبيرة حينها.

وحل الفنان محمد ثروت ونجله أحمد، ضيفان على برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، عبر فضائية «CBC»، من مساء اليوم الأحد، وذلك احتفالًا بعيد الحب، ونجاح كليب أغنية الفنان محمد ثروت الجديدة «يا مستعجل فراقي»، وتصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

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