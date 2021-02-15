هوندا تزود فريق ريد بول لفورمولا-1 بتكنولوجيا وحدة الطاقة اعتبارا من 2022

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أعلن فريق ريد بول المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الاثنين أنه توصل إلى اتفاق مع شركة هوندا، يستخدم بموجبه تكنولوجيا وحدة الطاقة للشركة اليابانية لتكون أساسا لتصميم محركه اعتبارا من عام 2022 .

وتنطبق الاتفاقية الجديدة أيضا على محركات فريق ألفا توري، الشريك لريد بول.

وبعد أن قررت هوندا إنهاء نشاطها في فورمولا-1 كمصنع للمحركات مع نهاية 2021، جرى تأسيس شركة جديدة تحت أسم "ريد بول باورترينز" لتولي المشروع الجديد للفريق.

وقال كريستيان هورنر رئيس فريق ريد بول :"شعرنا بخيبة أمل عندما قررت هوندا الرحيل عن رياضتنا كمصنع للمحركات، حيث أن شراكتنا أثمرت عن نجاح فوري، لكننا ممتنون لدعمهم وتسهيلهم لهذه الاتفاقية الجديدة."

ولم يعلن فريق ريد بول حتى الآن عن موعد الكشف عن سيارته للموسم الجديد 2021 .

وتنطلق منافسات بطولة العالم لفورمولا-1 في 28 مارس بإقامة سباق الجائزة الكبرى البحريني، كما تستضيف البحرين الاختبارات الاستعدادية للموسم في منتصف مارس.