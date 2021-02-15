محافظ قنا يشهد حفل ختام أعمال التجميل بكوبري المعنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، الحفل الذي نظمه اتحاد شباب قنا بالتعاون مع قصر ثقافة قنا؛ احتفالا بانتهاء أعمال التجميل بكوبري المعنا، بحضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود عبدالوهاب مدير قصر ثقافة قنا وعدد من أهالي المحافظة.



وأوضح محافظ قنا أن أعمال التجميل تمت بالجهود الذاتية لاتحاد شباب قنا وطلاب كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي، تحت إشراف الوحدة المحلية لمدينة قنا، ضمن فعاليات مبادرة "قنا تتجمل" التى تم إطلاقها في أكتوبر الماضي، وبدأت بزراعة الورود في الشوارع والميادين تلاها تجميل جدارية المعنا، والآن تجميل واجهات كوبري المعنا.



وأكد أن فعاليات المبادرة مستمرة فى تجميل واجهات الكباري والميادين بمدينة قنا ومدن المحافظة تِباعا.



وقال الداودي إن أعمال التجميل بكوبري المعنا أضفت شكلا وطابعا مميزا للكوبري، مقدما شكره لجميع المشاركين في أعمال التجميل لما قدموه من جهود متميزة في إظهار المحافظة بالشكل الجمالي والحضاري الذي يليق بها.



ولفت إلى أن مثل هؤلاء الشباب نموذج يُحتذى بهم فى حب الوطن وروح الانتماء.



وأشار الدكتور يوسف غرباوي إلى أن الجامعة تمثل بيت الخبرة في العديد من المجالات، وهى إحدى أذرع التنمية داخل المحافظة، منوها إلى الحرص على تقديم كل الدعم لأجهزة المحافظة التنفيذية والمبادرات الشبابية التي تهدف الى خدمة المجتمع وتحقيق التنمية التي يسعى الجميع إلى تحقيقها.



ومن جانبهم أعرب أعضاء اتحاد شباب قنا عن امتنانهم لما يقدمه محافظ قنا وقيادات المحافظة من دعم وتحفيز لهم، ما دفعهم إلى بذل المزيد من الجهد في تجميل ميادين ومعالم المحافظة.



جدير بالذكر أن الحفل شهد عدد من الفقرات الفنية قدمتها فرقة قنا للفنون الشعبية.