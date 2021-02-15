نائبة رئيس الأرجنتين تسعى لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد

تقوم نائبة رئيس الأرجنتين كريستينا فيرنانديز وحلفاء سياسيون بمحاولة لتأجيل اتفاق دين بقيمة 44 مليار دولار بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي، إلى أن تخف حدة جائحة فيروس كورونا، عوضا عن الموعد الحالي المحدد لذلك بحلول مايو المقبل.

وكشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية اليوم الأحد عن جهود فيرنانديز، نقلا عن مسؤولين لم تحددها قريبين من فيرنانديز التي تتولى أيضا رئاسة مجلس الشيوخ.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة أن فيرنانديز وحلفاءها يعتبرون البلاد في "حالة طوارئ" ولا يريدون "التسرع" في إبرام الاتفاق.

ولم يقدم المسؤولون موعدا جديدا متوقعا للاتفاق، حيث من غير المحتمل معرفة متى يمكن أن تخف حدة الجائحة أو تنتهي.