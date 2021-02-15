وزير التعليم: سنعقد الامتحانات حتى لو فضلنا قاعدين لشهر أكتوبر

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الشائعات المتداولة حول الاكتفاء بنتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، قائلًا: «لا علاقة لنا بها ولم يطرح في أي مكان ولن يحدث».

وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن الدولة قررت استكمال المحتوى التعليمي لتكافؤ الفرص للشهادات العامة، معلقًا: «سنعقد الامتحانات حتى لو فضلنا قاعدين لشهر أكتوبر».

وأضاف أن الدولة ستنتظر لحين المقدرة على إجراء امتحانات عامة للشهادة الإعدادية والثانوية مهما تكلف الأمر، مؤكدًا أن المطالبة بالحذف أو التخفيف وفكرة التيرم المنتهي تتعارض مع التعليم.

ولفت وزير التعليم إلى أن تقليل المحتوى الدراسي يهدر الشهادة بالكامل، ويؤدي إلى فقدان الطالب القدرة على الكتابة والقراءة بشكل سليم، مؤكدًا أنه أمر ليس جيدًا من الناحية التعليمية.