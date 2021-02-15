مقتل 5 من أفراد الشرطة الأفغانية في هجومين على إقليمي زابول وأروزجان



أعلن مسؤولون محليون مقتل خمسة من أفراد الشرطة الافغانية وإصابة ثلاثة آخرين، في هجومين منفصلين وقعا بإقليمي زابول وأوروزجان، ليلة أمس الأحد.



ونقلت قناة "طلوع نيوز" الافغانية عن قائد شرطة زابول، حكمت كوتشي، القول إن أربعة من أفراد الشرطة قُتلوا وأصيب اثنان آخران، في هجوم شنته طالبان على موقعهم في الاقليم الواقع جنوبي البلاد ليلة أمس الأحد.



وقال إن الهجوم وقع في حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، على طريق سريع يربط مدينة قلعة بمنطقة صهر الصفا، مضيفا أن "الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من عناصر طالبان، وإصابة ثلاثة آخرين".



ولم تعلق طالبان على الحادث.



وفي الوقت نفسه، قُتل شرطي وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية، استهدفت سيارتهما في مدينة تارينكوت بإقليم أوروزجان بوسط البلاد مساء أمس الأحد، بحسب ما نقلته "طلوع نيوز" عن المكتب الإعلامي لحاكم الإقليم.



ولم تعلن أي جماعة، ومن بينها طالبان، مسؤوليتها عن الانفجار.