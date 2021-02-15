مياه القناة: تشغيل مركز جديد لخدمة العملاء وتطوير قسم الإيرادات بالإسماعيلية

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، تشغيل مركزا جديدا لخدمة العملاء بمركز ومدينة القصاصين، وتطوير قسم الإيرادات؛ لتقديم خدمات فورية متعددة والارتقاء بأداء الشركة وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المركز يقدم خدمات فورية متعددة لنحو 100 ألف مشترك بمدينة القصاصين وتوابعها، منها تعاقدات توصيل مياه الشرب والتخلص الآمن من الصرف الصحي، وسداد فواتير المياه، وإبلاغ قراءة العدادات وصيانتها، وشحن كروت مسبوقة الدفع، وتقديم الشكاوى.

وأضاف أن المركز يعد الأول في المحافظة وسيعمم في جميع المناطق التابعة لقطاعات محافظات القناة وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.