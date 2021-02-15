علق الفنان محمد ثروت، على غيابه عن الساحة الفنية الفترة الماضية، قائلًا إن الظروف لم تكن مواتية.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن غياب الحفلات سبب عدم تواجده، معقبًا: «أنا مش بتاع بعد»، بحسب تعبيره.

وتابع: «كنا بنعمل حفلات في الأوبرا وليالي التليفزيون، لكن في العشر سنوات الماضية مفيش حفلات إلا ما ندر»، مضيفًا أن تواجد الحفلات قديمًا كان دوريًا، فضلًا عن دور الإذاعة المهم.

وقال: «مفيش فنان بيحب ناسه وجمهوره بيغيب، لكن ساعات تلاقي السوق ماشي في سكة مش بتاعتك فأحسن لك إنك تقعد».

وحل الفنان محمد ثروت ونجله أحمد، ضيفان على برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، عبر فضائية «CBC»، من مساء اليوم الأحد، وذلك احتفالًا بعيد الحب، ونجاح كليب أغنية الفنان محمد ثروت الجديدة «يا مستعجل فراقي»، وتصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي.