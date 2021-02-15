شوقي عن موعد جدول امتحانات الثانوية العامة: على الطلاب الانتظار حتى شهر 6 أو 7

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة من المقرر أن ترسل النماذج الاسترشادية الخاصة بامتحانات سنوات النقل للمديريات التعليمية، معلنًا طرحها على موقع الوزارة غدًا أو بعد غد.

وعن مطالبات طلاب الثانوية العامة بتحديد جدول الامتحانات باكرًا، أضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأحد، أن العالم يشهد ظرفًا استثنائية؛ بسبب جائحة كورونا، موضحًا أن ظروف الوباء متغيرة بشكل يومي.

ولفت إلى أن سؤال الوزارة عن جدول الامتحانات خلال الوقت الراهن شبه مستحيل، قائلًا إن الطلاب عليهم تفهم الوضع، إضافة إلى أن الوزارة قد تضطر لتغيير الجدول مع المستجدات على الأرض.

وأكد وزير التعليم أن كل الأجهزة مستعدة وجاهزة لإجراء الامتحانات في موعدها المحدد، خلال الفترة المقبلة، معلقًا: «لسنا في ظروف عادية تسمح بوضع الجدول الآن، وعلى الطلاب الانتظار حتى شهر 6 أو 7».

وتطرق إلى تلقيح المعلمين والإداريين المتعاملين في المنظومة التعليمية ضد كورونا ضمن الفئات ذات الأولوية، قائلًا أن الأمر تم بحثه في إدارة لجنة الأزمات، والدولة تجتهد لجلب ملايين اللقاحات لتغطية مجموعات كبيرة من المواطنين.