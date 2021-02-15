 رئيس الوزراء العراقي يعلن القبض على عصابة الموت في البصرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء العراقي يعلن القبض على عصابة الموت في البصرة

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 10:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 10:20 ص

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلقاء القبض على عصابة الموت في محافظة البصرة.

وقال الكاظمي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين، إن عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحاً زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيدًا لمحاكمة عادلة علنية.

‏وأضاف أنه سيتم القصاص من مرتكبي جرائم القتل، وسوف تسود العدالة.

وكان الكاظمي، تعهد نهاية الشهر الماضي بالقصاص من كل من تورط بإراقة دماء العراقيين، بمن فيهم ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر 2019.


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