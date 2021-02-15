 97 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة - بوابة الشروق
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97 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 12:24 م | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 12:24 م

اقتحم 97 مستوطنا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه جرى اقتحام المسجد من باب المغاربة عبر مجموعات، وتجول المقتحمون بشكل استفزازي في أرجاء المسجد، قبل أن ينسحبوا.

 


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