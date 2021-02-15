 فيديو.. رغد صدام حسين: والدي ليس عاشقا للحروب.. كان مجبرا على اتخاذ قرارات من أجل بلاده - بوابة الشروق
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فيديو.. رغد صدام حسين: والدي ليس عاشقا للحروب.. كان مجبرا على اتخاذ قرارات من أجل بلاده

صدام حسين وابنته رغد
صدام حسين وابنته رغد
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 9:04 م | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 9:04 م

علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، على عدم تمتع العراقيين بالحرية رغم أن عصر والدها كان الأفضل، قائلة إن الحرية التي جاءت بعد الاحتلال بشعار القضاء على الديكتاتورية كانت مزيفة.

وأضافت، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، مساء اليوم الاثنين، أن الحرية التي جاءت بعد الاحتلال كانت مغلفة بالأسلحة والقتل ولم يردها العراقيين، ذاكرة أن الإنسان العادي كان يعيش حياته اقرب من الطبيعي بنسبة 80%.

وأكدت أن العراق بلد غير عادي، إذ أنه ليس في موقعه ولا قوته العسكرية وقدرته على اتخاذ القرار، مضيفة أن والدها لم يكن عاشقًا للحروب لكنه كان يجبر على اتخاذ القرار أمام مسؤوليته تجاه بلده.

وذكرت أن العراق يعد ميزان المنطقة والبوابة الشرقية الحامية للمنطقة، لذا ليس من السهولة العيش في رخاء دون مسؤولية.

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