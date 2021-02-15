ارتفاع عدد ركاب الطائرات في أمريكا بنسبة 26% أمس

أظهرت بيانات إدارة أمن النقل الأمريكية الصادرة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ركاب الطائرات في الولايات المتحدة أمس بنسبة 26% مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي ليصل إلى 946458 راكبا، في الوقت نفسه جاء عدد الركاب أمس أقل بنسبة 59% عن اليوم نفسه من العام الماضي حيث كان العدد 2ر2 مليون راكب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد الركاب أمس بنسبة 1ر5% عن اليوم السابق، كما بلغ متوسط عدد الركاب اليومي خلال الأيام السبعة الماضية 892928 راكبا بارتفاع نسبته 26% عن المتوسط اليومي في الأسبوع السابق، وكان متوسط عدد الركاب اليومي خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي 16ر2 مليون راكب.