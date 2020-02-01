التعليم: تحديد نسبة الأسئلة من الترم الأول والثاني في امتحان 3 إعدادي بعد أسبوع

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة مهتمة بقياس ما تعلمه الطلاب على مدار السنة، في إشارة منه إلى طلاب الصف الثالث الإعدادي.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، أن امتحان الصف الثالث الإعدادي سيغطي المنهج بأكمله بنسب متفاوتة، متابعًا: «سيتم تحديد نسبة الأسئلة التي ستأتي مما درسوه في الفصل الدراسي الأول والثاني بعد أسبوع تقريبًا».

وعن الامتحانات داخل المدرسة، ذكر أن المدارس ستكون فارغة أثناء إجراء الامتحانات فيما عدا الطلاب الذين يؤدون الاختبارات، مضيفًا أنه سيتم توزيع الطلاب على فصول المدرسة بأكملها مع الالتزام بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية.

وأكد أن امتحانات سنوات النقل ستكون بسيطة جدًا مقارنة بما كان يجري في السابق، إذ تتم امتحانات جميع المواد مرة واحدة، مضيفًا أن هذا الحل يعتبر أفضل طريقة ممكنة في ظل الظروف الحالية.