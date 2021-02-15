اليسار في كوسوفو يقترب من الفوز في الانتخابات البرلمانية

يتحرك حزب فيتيفيندوسيه (تقرير المصير) اليساري في كوسوفو فيما يبدو على المسار الصحيح ليكون أكبر حزب بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد وفقا لنتائج أولية لفرز الاصوات.

وقالت اللجنة الانتخابية في بريشتينا في وقت مبكر من اليوم الإثنين، إنه بعد فرز 89 % من الأصوات، حصل الحزب اليساري على أكبر حصة من الأصوات بنسبة 48 %.

ومن المتوقع أن يحصل الحزب الحاكم منذ فترة طويلة "الحزب الديمقراطي لكوسوفو" على 17 % من الأصوات، وحزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو المحافظ على 13%، وهي أسوأ نتيجة في تاريخ الحزب.

وبعد إعلان النتائج الأولية، بدأت التجمعات الاحتفالية في مقر حزب فيتيفيندوسيه الرئيسي في العاصمة بريشتينا.

وكان المواطنون في كوسوفو قد خرجوا بأعداد غفيرة، مدفوعين بتوقعات التغيير السياسي، من أجل انتخاب برلمان جديد للبلاد للمرة الثانية خلال عام ونصف.

وقالت مفوضية الانتخابات إن الأرقام الأولية تشير إلى أن نسبة إقبال الناخبين بلغت 5ر45 % من بين قرابة 8ر1 مليون ناخب يحق لهم التصويت .

وجرت الانتخابات المبكرة بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأن تشكيل الحكومة الأخيرة جاء من خلال تصويت غير شرعي في البرلمان.