 الثلوج يتسبب في توقف مباراة بايرن ميونخ وبيلفيلد في الدوري الألماني - بوابة الشروق
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الثلوج يتسبب في توقف مباراة بايرن ميونخ وبيلفيلد في الدوري الألماني

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 10:59 م | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 10:59 م

تسبب سقوط الثلوج في توقف مباراة بايرن ميونخ وضيفه أرمينيا بيلفيلد أكثر من مرة، في المواجهة التي تجمعهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وكانت المباراة قد انطلقت بشكل طبيعي قبل أن تتوقف بعد مرور ما يقرب من 15 دقيقة، بسبب هطول الثلوج بكثافة على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، قبل أن تتم إزالة الثلوج واستبدال الكرة المستخدمة في المباراة بأخرى ملونة لكي لا تتأثر رؤية اللاعبين خلال اللقاء.

وشهدت المباراة توقفات عديدة بسبب الأحوال الجوية، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.


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