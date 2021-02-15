مجدي سعيد نقيبا للمحامين بالبحر الأحمر

أفرزت نتائج جولة الإعادة لانتخابات المحامين بالبحر الأحمر التي أجريت، مساء الأحد، عن فوز مجدي سعيد بمنصب نقيب المحامين، وجاء محمد جمعة في المركز الثاني ونور مبارك في المركز الثالث.
وفاز المرشح مصطفى عادل بمقعد الشباب، بعدما أسقطته الكشوفات عن طريق الخطأ في الجولة الأولى.
وأفرزت نتائج مقاعد العضوية عن تصدر كل من محمد الهمامي وحسام حسن وعادل حادي وكرم عبد العزيز عن مقاعد الأعضاء عن دائرة رأس غارب والغردقة.
وشهد مقر اللجان احتفالات المحامين بالطبل والأغاني أمام محكمة الغردقة، عقب تصدر مجدي سعيد نقيب للمحامين وفوز كل من حسام حسن والهمامي ووائل السعيد وعادل الحادي وكرم عبدالعزيز.
كانت الانتخابات قد تأجلت الأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني.