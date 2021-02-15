الأحزاب الكتالونية المؤيدة للانفصال تسعى إلى تشكيل حكومة جديدة في البرلمان

تسعى الأحزاب الكتالونية المؤيدة للانفصال عن إسبانيا، إلى تشكيل حكومة جديدة في برلمان الإقليم، وذلك بعد يوم واحد من إجراء الانتخابات التي شهدت توزيع الدعم بين أحزاب متعددة، إلا أن أغلب الأصوات ذهبت لصالح مجموعات مؤيدة للانفصال.



وكان من الصعب رؤية تفويض واضح من خلال النتائج، حيث لم تزد نسبة المشاركة في التصويت عن 53% فقط.



كما حصل حزب الاشتراكيون الذي لا يؤيد الانفصال، على أكبر عدد من الأصوات، مما سيمنحهم 33 مقعدا من أصل 68 مقعدا لازما للسيطرة على البرلمان الذي يضم 135 نائبا.



وفي الوقت نفسه، حصل حزب "اليسار الجمهوري لكتالونيا" الانفصالي على 33 مقعدا في البرلمان، على الرغم من حصوله على عدد أقل من الأصوات، وهي من خصائص طريقة ترجيح الأصوات على المستوى الإقليمي.



وبالإضافة إلى ذلك، يحاول الحزب تشكيل تحالف من الأحزاب ذات الميول الانفصالية، لتأمين 74 مقعدا.