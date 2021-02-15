مقتل أحد المتهمين بالتورط في الهجمات الإرهابية في موسكو عام 1999

فتحت هيئة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن مقتل محكوم عليه بتهمة التورط في تفجيرات المنازل في موسكو عام 1999 في سجن بإقليم بريمورسك في الشرق الأقصى الروسي.

وذكر بيان صادر عن الدائرة الرئيسية لمصلحة تنفيذ العقوبات الفدرالية - أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - أن هيئات التحقيق في إقليم بريمورسك فتحت قضية جنائية بشأن مقتل رجل في السجن خلال مشاجرة مع محكوم آخر، مشيرا إلى أنه خلال المشاجرة قام المشتبه به بطعن الضحية بسكين في رقبته، ما أدى إلى مصرعه.

ووقع في فندوق "إينتوريست" بالعاصمة الروسية في أبريل عام 1999 انفجار قوي ألحق أضرارا كبيرة بالطابق العشرين للمبنى وأسفر عن إصابة 11 شخصا؛ فيما هز انفجار آخر في 31 أغسطس عام 1999 المحل التجاري "أوخوتني رياد" وسط موسكو،ما أدى إلى إصابة 40 شخصا ومصرع امرأة واحدة.