مناورات بحرية مشتركة إيرانية روسية تنطلق غدا شمال المحيط الهندي

تنطلق يوم غد الثلاثاء مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا في شمال المحيط الهندي.



ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الاثنين عن المركز الإعلامي لجيش الجمهورية الإسلامية أن "المناورات المشتركة للحزام الأمني البحري الإيراني-الروسي ستنطلق الثلاثاء في شمال المحيط الهندي بمشاركة وحدات سطحية وطيران القوات البحرية الإيرانية والروسية".



وصرح الناطق باسم المناورات المشتركة الأدميرال غلام رضا طحاني بأن المناورات ستقام تحت شعار" تعاون جماعي في البحر من أجل أمن التجارة البحرية" وعلى مساحة 17 ألف كيلومتر، وتحمل المناورات رسالة السلام والصداقة.



ولفت إلى أن هدف المناورات هو دعم الأمن الإقليمي وتنمية التعاون المشترك بين البلدين.



وأضاف: "ستنفذ خلال المناورات تدريبات تكتيكية مختلفة منها إنقاذ سفينة مشتعلة عائمة وإطلاق نيران على أهداف محددة وعلى أهداف جوية ليلا وتدريبات تكتيكية وتشغيلية أخرى مبرمجة".



وكان السفير الروسي لدى إيران، ليفان جاجريان، أعلن أن مناورات بحرية ثلاثية تشارك فيها روسيا وإيران والصين ستبدأ منتصف فبراير الجاري في المحيط الهندي.