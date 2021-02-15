عضو فريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا: الفيروس مر بـ30 تحورا حتى الآن

قال الدكتور أحمد سالمان، عضو فريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إنه لابد من استقالية الدول في مجال إجراء الأبحاث على فيروس كورونا، والاستثمار فيها، خاصة في ظل عدم قدرة الشركات على الإيفاء باللقاحات المتعاقد عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنه على مصر والدول العربية أن توفر نوع من الاستقلالية في البحث العلمي على كورونا، لكي لا يتعرضوا لنفس الأزمة التي تعرضت لها الدول الأورورية.

وأوضح أن هناك تفاوت في نسبة الحماية بين اللقاحات المنتجة، إلا أن جميعها تعطي حماية بنسبة 90% من إصابة الشخص بأعراض شديدة، ذاكرًا أن فيروس كورونا مر حتى الآن بـ 30 تحورًا، أشرسها المنشر في جنوب أفريقيا.

وذكر أن لقاحات كورونا أثبتت فعالية تتراوح من 40 إلى 50% على تحورات الفيروس المنتشرة بجنوب أفريقيا والبرازيل، مؤكدًا أن باقي التحورات في دول العالم لا تؤثر على فعالية اللقاحات.