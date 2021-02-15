الفرنسي سانيول يتولى تدريب منتخب جورجيا

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أعلن الاتحاد الجورجي لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين الفرنسي ويلي سانيول في منصب المدير الفني للفريق.

ووافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الجورجي لكرة القدم اليوم على تعيين المدافع السابق سانيول البالغ من العمر 43 عاما في منصب المدير الفني.

ويستهل سانيول مشواره مع منتخب جورجيا يوم 25 مارس المقبل في مواجهة السويد في الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وحصل سانيول على المركز الثاني في كأس العالم 2006 مع منتخب فرنسا وفاز معه بلقب كأس القارات مرتين في عامي 2001 و2003.

وفاز سانيول بلقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ الألماني في 2001 ولقب الدوري الألماني خمس مرات في أعوام 2001 و2003 و2005 و2006 و2008.

وتولى سانيول منصب المدير التقني للمنتخب الفرنسي الأول بين عامي 2011 و2013.

وبين عامي 2013 و2014 تولى سانيول تدريب منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عاما ثم أشرف على تدريب نادي بوردو الفرنسي بين عامي 2014 و2016.