بعد الموافقة على إخضاع المكافأة الشهرية للنواب للضرائب.. الخطة والموازنة: لن نسمح للموظفين بالتفتيش على المجلس

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مكافأة أعضاء البرلمان كانت معفاة من الضرائب طوال السنوات الماضية، بهدف الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن اللائحة سيتم تعديلها لتكون المكافأة خاضعة للضريبة مع وجود فصل السلطات، من خلال منح كل نائب شهادة بإجمالي دخله على مدار العام المالي، ليذهب بها إلى الضرائب، مع عدم السماح لموظف الضرائب بالتفتيش على مجلس النواب.

وأوضح أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان هي المسؤولة عن حسابات مجلس النواب، وبالتالي سيكون هناك قسم للضرائب خاص بالنواب، يمنح شهادة للنائب في نهاية العام المالي الضريبي ليقدمها في المأمورية الخاصة به وتسديد ما عليه من ضرائب.

وعن قيمة الضريبة، أفاد بأنها ستكون كأي مواطن مصري عادي، مرجعًا سبب إلغائها إلى اللغط الكيير في الشارع، الذي لا يعرف الفصل بين السلطات، وبالتالي تهيأ للمواطن أن البرلمان يفعل هذا لمصلحة شخصية له.

ووافق مجلس النواب في الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة المادة 284 من مشروع قانون بإصدار قانون لائحة مجلس الشيوخ والخاصة بمكافاة العضوية، على إخضاع المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس الشيوخ للضرائب.