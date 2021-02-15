«جزويت القاهرة» تنعى الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي

نعت جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" الشاعر الفلسطيني والمثقف العربي الكبير مريد البرغوثي، الذي رحل عن عالمنا مساء الأحد 14 فبراير عن عمر ناهز 77 عامًا.

وذكرت الجزويت، في بيان رسمي صادر عنها الإثنين، "رحيل الشاعر الفلسطيني والمثقف العربي الكبير مريد البرغوثي يمثل خسارة حقيقية وفقدا كبيرا مؤثرا للثقافة العربية في كل مجالاتها، وتدعو له بالرحمة والمغفرة، وبالصبر لأسرته وأصدقائه ومحبيه".

مريد البرغوثي "8 يوليو 1944 - 14 فبراير 2021" شاعرٌ فلسطيني ولد في قرية دير غسانة قرب رام الله في الضفة الغربية تلقى تعليمه في مدرسة رام الله الثانوية، وسافر إلى مصر العام 1963 حيث التحق بجامعة القاهرة وتخرج في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها العام 1967، وتزوج من الروائية الدكتورة رضوى عاشور.

صدر لمريد البرغوثي 12 ديواناً شعرياً، وكتابان نثريّان وهما "رأيت رام الله" و "وُلِدْتُ هُناك، وُلِدْتُ هُنا" صادران عن دار الشروق.