أرجع المطرب رامي جمال، سبب إصدار الأغاني السنجل، إلى عدة أسباب، منها إجبار الشركات للجمهور على التركيز مع الأغنية المقدمة.

وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، أن موضوع حقوق الملكية غير مسيطر عليه في «الأون لاين»، منوهًا بأهمية تحديد إمكانيات الجمهور المخاطب.

وأضاف أن المطرب يرتب أموره على أساس جمهوره، فضلًا عن تقديم بعض المطربين أغنية كل بضعة أيام، لافتًا إلى أنه لحن 300 أغنية حتى الآن لمطربين مختلفين في العالم العربي.

وذكر أنه يحاول تقديم نوع الموسيقى الذي يفضله مع تطعيمه بما يريد أن يتكلم به الناس، مفيدًا بوجود بعض المعطيات التي تجبر الفنانين والشركات على الهدوء في تنزيل الأغاني.